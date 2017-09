Tampil tanpa beban kunci kemenangan Timnas U-19

Jakarta (ANTARA News) - Lolosnya timnas Indonesia U-19 ke babak semifinal Piala AFF 2017 dinilai oleh kapten tim Rachmad Irianto sebagai dampak dari tampil tanpa beban meski sejak awal dituntut untuk menang besar demi memastikan ke babak selanjutnya."Kami bermain kompak, tanpa beban dan sejak awal mempunyai keinginan menang besar. Kemenangan ini membawa kami ke babak semifinal," kata Rachmad Irianto dalam keterangan yang diterima media di Jakarta, Rabu.Pada pertandingan penentuan ini, timnas Indonesia mampu mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Dengan hasil ini anak asuh Indra Sjafri ini sukses menjadi pemuncak klasemen Grup B dengan raihan sembilan poin dari empat pertandingan.Untuk posisi runner up diduduki tuan rumah Myanmar setelah dipertandingan terakhir mampu menang tipis 2-1 atas tim kuat Vietnam. Myanmar berada diposisi dua setelah membukukan sembilan poin dari empat pertandingan. Antara Indonesia, Myanmar dan Vietnam memiliki poin yang sama. Yang membedakan hanya selisih gol dan head to head.Di semifinal, timnas Indonesia U-19 ini akan menghadapi runner up Grup A yaitu Thailand. Sesuai dengan rencana, pertandingan penentuan untuk lolos ke partai pamuncak ini digelar Jumat (15/9)."Thailand adalah tim kuat. Jadi kami harus siap dan harus meningkatkan kembali permainan kita," kata pemain tim Persebaya Surabaya itu.Lolosnya Indonesia ke semifinal juga diapresiasi oleh pelatih. Indra Sjafri mengaku perjuangan Egy Maulana dan kawan-kawan luar biasa sehingga membuat timnas mampu memetik kemenangan besar. Hanya saja pihaknya mengakui masih ada kekurangan yang harus segera diperbaiki."Sejak awal saya tekankan anak-anak untuk bermain tenang. Jangan terburu-buru. Alhamdulillah kami lolos ke semifinal meski ada beberapa hal yang harus perbaiki. Ada satu hari untuk memperbaiki tim," kata Indra Sjafri.Menurut dia, recovery pemain menjadi perhatian saat ini mengingat jeda waktu pertandingan singkat. Pihaknya meminta pemain timnas tetap fokus demi asa untuk menjadi juara Piala AFF U-19 2017.Sementara itu manajer timnas Indonesia, Roni Fauzan meminta kepada Egy Maulana dan kawan-kawan untuk tetap menjaga motivasi dan semangat mengingat pertandingan ke depan akan lebih berat."Kita harus ingat, jalan menuju juara masih dua tahapan yaitu babak semifinal dan final. Kami berharap semua pemain siap, siapapun lawannya," katanya.

Editor: Ruslan Burhani