Liverpool sertakan Coutinho saat hadapi Sevilla

Jakarta (ANTARA News) - Klub Liga Inggris, Liverpool, menyertakan playmaker asal Brasil Phillipe Coutinho dalam daftar pemain cadangan pada pertandingan Liga Champions melawan Sevilla di Anfield, Rabu.Coutinho yang absen dalam beberapa laga terakhir Liverpool, mengisi bangku cadangan bersama rekrutan baru dari Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain.Pelatih The Reds, Juergen Klopp, membuat sejumlah perubahan susunan pemain pada laga ini dengan memainkan Loris Karius sebagai kiper utama menggeser Simon Mignolet ke bangku cadangan.Joe Gomez dan Dejan Lovren juga akan bermain sebagai starter, menggantikan Ragnar Klavan dan Trent Alexander-Arnold.Kubu tim tamu yang biasa memainkan sepak bola kolektif menggandalkan permainan kombinasi yang dimainkan Jesus Navas, Ever Banega dan Correa dengan Ben Yedder yang akan bertindak sebagai penyerang tunggal.Liverpool dan Sevilla tergabung di Grup E Liga Champions bersama Maribor dan Spartak Moscow. Berikut susunan pemain dilansir dari laman resmi Liverpool:Karius; Gomez, Lovren, Matip, Moreno; Wijnaldum, Can, Henderson; Salah, Mane, FirminoMignolet, Milner, Coutinho, Sturridge, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Robertson.Sergio Rico; Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Jesus Navas, Banega, J Correa; Ben YedderCorchia, Carrico, Krohn-Dehli, Soria, Sarabia, Muriel, Vazquez.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Alviansyah Pasaribu