Liverpool hanya main imbang 2-2 lawan Sevilla

Jakarta (ANTARA News) - Liverpool membuang kesempatan meraih kemenangan di kandang setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Sevilla pada pertandingan pertama Liga Champions Grup E di Stadion Anfield, Rabu.Liverpool sempat unggul 2-1 melalui gol Roberto Firmino dan Mohamed Salah setelah Sevilla mencetak gol dari aksi Ben Yedder pada babak pertama. Namun pasukan Eduardo Berizzo --yang diusir wasit dari tepi lapangan di babak kedua-- memaksakan hasil imbang 2-2 setelah Joaquin Correa mencetak gol pada pertengahan babak kedua.Laga ini juga diwarnai kegagalan penalti Roberto Firmino dan kartu merah yang diterima bek muda Liverpool Joe Gomez pada menit-menit pengujung laga.Pada pertandingan grup E lainnya, Maribor ditahan Spratak Moskow dengan skor 1-1 sehingga seluruh klub di grup ini baru mengumpulkan satu poin.Pada jalannya laga, Liverpool sempat tertinggal 0-1 dari Sevilla penyerang Sevilla, Wissam Ben Yedder, menjebol gawang Loris Karius menyusul umpan Sergio Escudero yang gagal disapu Dejan Lovren saat laga baru berumur lima menit.Namun seisi Stadion Anfield bergemuruh saat The Reds menyamakan kedudukan dari sentuhan Roberto Firmino. Gol itu bermula dari kerjasama satu dua sentuhan antara Jordan Henderson dengan Alberto Moreno. Bola kemudian diteruskan Moreno kepada Firmino yang sudah menunggu umpan tersebut pada menit 21.Liverpool membalikkan kedudukan menjadi 2-1 berkat gol Salah yang melepaskan tendangan keras dan berusaha dihalau Simon Kjaer pada menit 37, namun bola justru melambung melewati penjaga gawang Sergio Rico yang kadung menjatuhkan diri.The Reds sempat mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran Nico Pareja terhadap Sadio Mane di pengujung babak pertama, sayang eksekusi penalti Roberto Firmino membentur tiang kanan sehingga skor 2-1 bertahan hingga turun minum.Pada babak kedua, Sevilla memasukkan Muriel menggantikan Ben Yedder. Pergantian pemain itu bisa dikatakan jitu karena Muriel menjadi aktor terciptanya gol Correa pada menit 72.Correa membawa Sevilla mengimbangi Liverpool 2-2 setelah menyempurnakan umpan Muriel kemudian menaklukkan Loris Karius.Tuan rumah berupaya mencari gol kemenangan dengan memainkan Philippe Coutinho menggantikan Emre Can. Daniel Sturridge dan Oxlade-Chamberlain pun ditampilkan untuk memberikan tenaga baru di lini serang.Namun upaya Liverpool untuk mencari gol kemenangan kandas setelah Joe Gomez menerima kartu kuning kedua pada menit 90+4. Skor 2-2 bertahan hingga laga selesai, demikian Skysports.Karius; Gomez, Lovren, Matip, Moreno; Wijnaldum, Can, Henderson; Salah, Mane, FirminoCadangan: Mignolet, Milner, Coutinho, Sturridge, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Robertson.Sergio Rico; Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Jesus Navas, Banega, J Correa; Ben YedderCadangan: Corchia, Carrico, Krohn-Dehli, Soria, Sarabia, Muriel, Vazquez.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Gilang Galiartha