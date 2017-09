Wall Street catat rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street ditutup menguat pada Rabu (Kamis pagi WIB), dengan ketiga indeks utama mencatat rekor tertinggi untuk hari kedua berturut-turut.Indeks Dow Jones Industrial Average berakhir naik 39,32 poin atau 0,18 persen menjadi 22.158,18 poin, lapo Xinhua.Sementara itu, indeks S&P 500 bertambah 1,89 poin atau 0,08 persen menjadi ditutup pada 2.498,37 poin, dan indeks komposit Nasdaq naik 5,91 poin atau 0,09 persen menjadi berakhir di 6.460,19 poin.Para investor terus memantau kemajuan reformasi pajak yang mungkin terjadi.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada Selasa (12/9) mengatakan kepada media bahwa pemerintah akan melakukan reformasi pajak sebelum 2018.Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Trump akan merilis sebuah rencana reformasi pajak yang lebih rinci pada akhir bulan ini.Presiden AS Donald Trump mendorong Kongres pada 30 Agustus untuk meloloskan langkah komprehensif guna merombak kode pajak AS. Dia berjanji akan mengurangi pajak perusahaan menjadi 15 persen untuk menarik lebih banyak perusahaan melakukan bisnis di Amerika Serikat.Para ekonom telah lama meminta pajak perusahaan lebih rendah di Amerika Serikat. Hambatan utama adalah bagaimana mendanai pemotongan pajak tersebut.Ketua DPR AS Paul Ryan, yang menekankan pada pendekatan pendapatan netral terhadap reformasi pajak, mengatakan pekan lalu bahwa tujuan Trump menurunkan tingkat pajak perusahaan menjadi 15 persen akan sulit tercapai.Di bidang data ekonomi, Indeks Harga Producen yang disesuaikan secara musiman untuk permintaan akhir naik 0,2 persen pada Agustus, kata Departemen Tenaga Kerja AS dalam sebuah laporan pada Rabu (13/9).(Uu.A026)

Editor: Heppy Ratna