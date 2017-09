Kemarin, reklamasi Pantai Utara Jakarta berlanjut hingga Indonesia ke semifinal AFF U-18

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah topik pemberitaan pada Rabu (13/9) kemarin masih layak untuk dibaca antara lain Presiden Joko Widodo melepas bantuan untuk pengungsi Rohingya, reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta terus berlanjut, hingga keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U-18.Presiden Joko Widodo pada Rabu melepas bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar.Dengan mengucap Bismillaahirrahmaannirrahiim, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Presiden melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan tahap pertama Indonesia untuk pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar."Hari ini akan diberangkatkan empat pesawat Hercules yang di dalamnya ada beras, bantuan makanan siap saji, family kit, tenda pengungsi, tangki air, pakaian anak serta selimut, karena barang-barang inilah yang sangat diperlukan," katanya.Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia masih akan terus mengirim bantuan kepada penduduk etnis Rohingya di Myanmar."Insya Allah minggu depan kita kirimkan lagi, minggu depannya kita kirimkan lagi karena kita mendengar keadaan lapangan sangat membutuhkan terutama makanan, obat-obatan, makanan siap saji, tenda-tenda yang sangat kurang di lapangan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat bertemu sekitar 40 orang ulama dari Jawa Tengah. Presiden didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Pulau C, D, dan G di Pantai Utara Jakarta terus berlanjut menyusul sejumlah persyaratan yang telah dipenuhi pengembang."Minggu lalu kami rapat, jadi Pulau C dan D itu sudah selesai. Semua persyaratan pengembang yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana ada 11 poin sudah dipenuhi. Jadi, tidak ada alasan berlama-lama," kata Luhut dalam acara Afternoon Tea bersama wartawan di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu.Adapun terkait Pulau G, mantan Menko Polhukam itu menyebut proses finalisasi tengah berlangsung dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Dengan demikian, ia mengatakan pembangunan di Pulau G sudah bisa dilanjutkan dalam waktu dekat.Raksasa produsen teknologi Apple resmi meluncurkan generasi terbaru dari ponsel pintarnya, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Dua seri terbaru iPhone ini menjadi incaran penggemar berat mereka."Apple selalu yakin bahwa memiliki dampak pada manusia. Tidak ada perangkat yang dapat mempengaruhidunia, selain iPhone," kata CEO Apple, Tim Cook, dalam siaran langsung dari Steve Jobs Theater di Apple Campus, Cupertino, California.Jakarta (ANTARA News) - Negara-negara ASEAN dinilai menerima baik produk makanan dan minuman asal Indonesia, yang mulai distribusinya mulai merambah negara-negara kawasan ini.“Beberapa negara, seperti Myanmar, Vietnam dan Filipina lebih welcome dengan produk kita, artinya mereka menerima dengan baik,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Adhi menyampaikan, hal tersebut dikarenakan selera dan cita rasa makanan dan minuman Indonesia dinilai relatif mirip dengan produk-produk yang dihasilkan di negara ASEAN lainnya.Tim nasional Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal kejuaraan sepak bola Asia Tenggara Piala AFF U-18 setelah pada pertandingan terakhir Grup B menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, Kamis.Dengan kemenangan besar tersebut, tim asuhan Indra Syafrie setidaknya sudah aman di posisi dua besar Grup B, sementara klasemen akhir akan ditentukan pada pertandingan "hidup-mati" Kamis malam antara tuan rumah Myanmar dan Vietnam. Apa pun hasil pertandingan Myanmar-Thailand tidak akan berdampak pada tiket Indonesia ke semifinal.

Editor: AA Ariwibowo