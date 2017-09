Jakarta hari ini, lima pameran niaga hingga peresmian Museum Kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kegiatan akan dihelat di Jakarta, beberapa di antaranya adalah lima pameran niaga yaitu Concrete Show South East Asia 2017, Mining Indonesia 2017, Construction Indonesia 2017, Oil and Gas Indonesia 2017, serta Marintec Indonesia 2017 yang berlangsung 13-16 September 2017 di Jakarta International Expo.Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dijadwalkan akan menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara pada Kamis pagi ini.Djarot pun dijadwalkan akan memberikan sambutan pada scara Teater Abnon stau Sandiwara Betawi berjudul "Babe: Muka Kampung Rejeki Kota" di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Kamis malam.Ada juga peresmian Indonesia Museum of Health and Medicine (iMuseum) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Menurut rencana kegiatan itu akan dihadiri MenteriKoordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani.Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016" di Jakarta yang akan menghadirkan Kepala BPS dan deputi Bidang Statistik Sosial BPS.

Editor: Heppy Ratna