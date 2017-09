HTC akan hadirkan ponsel Android One?

Jakarta (ANTARA News) - Setelah rumor yang menyebutkan bahwa Motorola berencana untuk mengenalkan smartphone Android One-nya di Amerika Serikat dalam bentuk X4 yang sedikit dimodifikasi, kini perusahaan teknologi lainnya kabarnya juga memiliki rencana serupa.Dilansir dari Phone Arena, HTC diharapkan dapat meluncurkan versi Android One dari HTC U11 Life yang belum pernah dirilis, yang juga dikenal dengan Ocean Life. Smartphone tersebut akan menampilkan desain dan spesifikasi yang serupa, namun model Android One akan hadir dengan stok Android di dalamnya.Tak satu pun dari aplikasi HTC akan disertakan pada varian Android One HTC U11 Life. Apalagi, kabarnya smartphone tersebut akan menjalankan Android Oreo dengan Sense 9.0_A1 UI.Ocean Life rencananya diluncurkan akhir tahun ini sebagai smartphone mid-rage. Kabarnya, ponsel pintar tersebut akan menampilkan layar full HD (1080p) berukuran 5,2 inci, kamera belakang 16MP dan kamera depan 16MP.Untuk hardware, HTC diperkirakan akan menyertakan CPU Qualcomm Snapdragon 630 di dalamnya, bersama dengan ruang penyimpanan 32GB yang dapat diperluas. Tidak ada kabar tentang jumlah RAM, namun rumor mengatakan bahwa ponsel tersebut dibekali sertifikasi IP67 dan dilengkapi earbud HTC Usonic.Baca juga: Motorola akan luncurkan smartphone Android One?

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna