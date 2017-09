Layanan sewa WiFi, "Wi-Ho! (R)," kini tersedia untuk pelancong dari Malaysia, Filipina dan Indonesia

AsiaNet 70020TOKYO, 13 September 2017 (Antara/Kyodo JBN-AsiaNet) --Pada 13 September 2017, Telecom Square, Inc. mulai menawarkan layanan sewaWiFi, "Wi-Ho!," kepada pelancong yang datang ke Jepang dari Malaysia, Filipina dan Indonesia.(Logo: http://prw.kyodonews.jp/img/201709115499-O1-c1LB7ivc Menjelang 2020dan, jumlah wisatawan ke Jepang diperkirakan meningkat. Meskipun demikian, belum banyak terdapat lokasi WiFi gratis di Jepang, sehingga mempersulit pelancong asing untuk terhubung dengan Internet. Oleh karena itu, Telecom Square ingin memecahkan masalah ini dengan menyediakan layanan sewaWiFi yang menjamin koneksi Internet handal bagi mereka yang membutuhkan akses Internet selama berada di Jepang.WiFi adalah perangkatyang memungkinkandan komputer terhubung dengan Internet di mana saja. Tersedia jaringan 4G LTE berkecepatan tinggi dan rencana penggunaan data tak terbatas. Tak seperti kartu SIM,WiFi Telecom Square mendukung 10 hingga 14 perangkat WiFi secara simultan. Jadi, jika seorang pengguna berbagidengan anggota kelompoknya, harga per orangnya akan jauh lebih murah.Pelanggan dapat memesan secaradan membayar dalam mata uang lokal sebelum bepergian. Di samping itu, mereka bisa memperoleh produk Telecom Square di berbagai bandara utama di Jepang. Staf khusus perusahaan ini akan menjelaskan cara penggunaannya dan menjawab semua pertanyaan. Adalah tugas Telecom Square untuk menjamin semua pelanggan menikmati perjalanan yang menyenangkan di Jepang. Untuk informasi selengkapnya, kunjungiperusahaan tersebut.Nama Layanan: Wi-Ho! (R)Bandara untuk Penjemputan/Kembali: Narita International Airport (Terminal 1, 2 dan 3), Haneda Airport, Kansai International Airport, New Chitose Airport, Fukuoka AirportProduk yang Tersedia:WiFi Router City Type (4G LTE) Daily Penggunaan data tak terbatasWiFi Router City Type (4G LTE) Pack 7 Penggunaan data tak terbatasWiFi Router City Type (4G LTE) Pack 15 Penggunaan data tak terbatasWiFi Router City Type (4G LTE) Pack 30 Penggunaan data tak terbatasWiFi Router Wide Type (4G LTE) DailyWiFi Router Wide Type (4G LTE) Pack 30Website:Representatif: Yuji Yoshitake, Presiden sekaligus Chief Executive OfficerKantor Pusat: Homat Horizon Building, 6-2 Gobancho, Chiyoda-ku, TokyoBerdiri: 28 Maret 1974SUMBER: Telecom Square, Inc.

