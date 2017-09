Anak perusahaan Alibaba Group Tmall dukung New York Fashion Week: The Shows

Desainer AS akan Dihadirkan pada Peragaan Busana 2017 Tmall ‘See-Now Buy-Now’ Menjelang 11.11, Hari Belanja Terbesar Dunia

NEW YORK--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Tmall, anak perusahaan Alibaba Group (NYSE:BABA), platform konsumen terbesar Tiongkok untuk merek dan peritel, telah menjadi mitra resmi New York Fashion Week (NYFW): The Shows, bekerjasama dengan Suntchi, untuk membantu desainer dan merek AS memanfaatkan skala dan teknologi Alibaba guna menjangkau pasar Tiongkok untuk pertama kalinya, demikian diumumkan perusahaan tersebut.

Sebagai bagian dari kerjasama ini, Alibaba telah menyeleksi para desainer dari NYFW yang akan ditampilkan pada peragaan busana tahunan kedua 2017 Tmall bertajuk ‘see-now buy-now,’ event fashion global yang berlangsung Oktober ini menjelang 11.11 Global Shopping Festival Alibaba, hari belanja terbesar di dunia. Tahun lalu, Alibaba me-livestream event ini kepada tujuh juta pemirsa dan menampilkan lebih dari 50 merek internasional. Dengan berkolaborasi dengan Alibaba, desainer ternama AS seperti Opening Ceremony dan Robert Geller akan diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada lebih dari setengah miliar konsumen yang mengunjungi platform Alibaba.

Dalam upaya mendorong pertukaran lintas budaya antara AS dan Tiongkok, kemitraan ini juga akan memperkenalkan “NYFW: China Day,” event unik yang menampilkan desainer terkemuka Tiongkok yang diseleksi dari peragaan busana 2017 Tmall ‘see-now buy-now,’ selama NYFW: The Shows pada September 2018.

“Kami gembira mendukung NYFW: The Shows yang memberi merek dan peritel AS kemampuan untuk menjangkau konsumen Tiongkok yang kian berkembang,” kata Michael Evans, Presiden Alibaba Group. “Skala, teknologi dan wawasan konsumen mendalam Alibaba memberi merek dan desainer penawaran yang benar-benar unik agar diminati oleh konsumen di pasar terbesar dunia dengan cara baru dan inovatif.”

"Kami memulai Opening Ceremony 15 tahun silam, yang terinspirasi oleh perjalanan kami ke Hong Kong. Dengan keluarga yang berasal dari Tiongkok, kami senang bermitra dengan perusahaan berpengaruh seperti Alibaba untuk berbagi kisah dan memperluas posisi kami di seluruh dunia," ujar Humberto Leon dan Carol Lim, founder Opening Ceremony.

“Kami sangat gembira merintis merek di Tiongkok, dan menyesuaikan pengalaman belanja kami menggunakan teknologi inovatif Alibaba agar merek kami lebih bisa diperoleh banyak konsumen Tiongkok, yang penting bagi perluasan global kami,” ucap desainer Robert Geller.

