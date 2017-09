Indeks Nikkei-225 terkoreksi 58 poin

Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham Tokyo ditutup melemah pada Kamis, karena para investor merealisasikan keuntungan mereka menyusul kenaikan pasar baru-baru ini.Indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) kehilangan 58,38 poin atau 0,29 persen dari penutupan Rabu (13/9) menjadi berakhir di 19.807,44 poin.Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari semua saham papan utama di pasar saham Tokyo turun 5,20 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 1.632,13 poin.Saham-saham logam non besi, transportasi udara dan instrumen presisi paling banyak mencatat penurunan pada saat penutupan, dengan jumlah saham turun melebihi yang naik, sebanyak 1.231 terhadap 683 di papan utama.Para pialang mengatakan bahwa dalam hari perdagangan yang berfluktuasi ini para investor sebagian besar memilih untuk mengambil keuntungan dari kenaikan baru-baru ini, serta menyesuaikan posisi menjelang libur akhir pekan tiga hari.Kenaikan saham-saham AS dan melemahnya yen mendukung saham-saham eksportir penting yanbg membantu memangkas kerugian, kata para pedagang, sementara kenaikan harga minyak membantu mengangkat saham-saham terkait energi dan menutup defisit secara keseluruhan, mereka menambahkan.Di papan utama, 1.662,50 juta saham berpindah tangan, naik dari volume Rabu (13/9) sebanyak 1.605,11 juta saham, dengan nilai transaksi pada hari perdagangan keempat minggu ini mencapai 2.250,1 miliar yen (20,36 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(UU.A026)

Editor: Suryanto