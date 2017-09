Zayn Malik mengaku tak pernah bicara dengan Harry Styles

Jakarta (ANTARA News) - Pernyataan Zayn Malik seakan menegaskan rumor bahwa dia tak akur dengan Harry Styles sejak ia meninggalkan One Direction dua tahun lalu. Zayn menyiratkan hubungan keduanya tak baik bahkan sejak mereka berada dalam satu grup."Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar bicara dengan Harry bahkan ketika saya masih di grup itu," kata Zayn pada US Weekly.Pria 24 tahun itu menambahkan, "Jadi saya tidak punya ekspektasi akan berhubungan baik dengannya saat saya pergi. Dan sejujurnya hubungan kami tidak pernah dekat." Meski demikian, hubungannya dengan Louis Tomlinson, Niall Horan dan Liam Payne jauh lebih dekat.Sebelumnya, Zayn dan Liam baru-baru ini bertukar tweet manis saat perayaan One Direction dua tahun lalu. Louis juga baru-baru ini mengatakan dia dan kekasih Gigi Hadid itu berbaikan sejak bertengkar di Twitter pada 2015."Kami kembali berhubungan dan berbaikan," kata Louis pada Andy Cohen saat tampil di SiriusXM."Kami berteman lagi." Akan tetapi, Zayn tidak benar-benar menutup kemungkinan reuni One Direction."Siapa yang tahu? Saya dulu bilang: Jangan pernah bilang tidak mungkin," imbuh dia.Zayn meninggalkan One Direction pada Maret 2015, mengatakan dia tidak bahagia saat meninggalkan grup itu."Kau tahu, saya berusaha melakukan sesuatu yang tidak saya sukai selama beberapa waktu, demi kebahagiaan orang lain, sebagian besar untuk para penggemar. Dan saya melakukannya untuk para penggemar, hanya untuk mereka," kata pelantun "Dusk Till Dawn" saat itu.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Suryanto