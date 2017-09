BTS "Fire" tembus 200 juta kali ditonton

Jakarta (ANTARA News) - Video musik milik boygroup Bangtan Sonyeondan (BTS) berjudul "Fire" telah ditonton melampaui 200 juta kali di laman YouTube, menurut agensi BTS, Big Hit Entertainment.Album yang dirilis pada Mei 2016, menjadi video kelima yang mencapai angka ini."Fire" sebagai title track untuk album spesial BTS "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" menampilkan koreografi yang mengesankan berpadu sisi konyol ketujuh personel, Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook.Lagu itu sukses membawa boy band besutan Big Hit Entertainment itu menyabet tiga penghargaan musik.Video "Fire" bahkan menjadi video musik K-pop yang paling banyak dilihat di tahun 2016 lalu.BTS dalam waktu dekat akan merilis album terbaru berjudul "Love Yourself: Her". Album ini adalah yang pertama di seri "Love Yourself". Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Suryanto