KRI Bima Suci menuju Indonesia 18 September

Bendera Merah Putih dikibarkan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti pengibaran simbol-simbol kapal perang RI di tiang-tiang kapal. Kemudian Inspektur Upacara mengukuhkan Letnan Kolonel Laut (Pelaut) Widiyatmoko Baruno Aji sebagai Komandan KRI Bima Suci.



Menteri Pertahanan RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan KSAL Laksamana Ade Supandi, menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut khususnya anggota prajurit KRI Bima Suci, untuk meneruskan tradisi nama besar KRI Dewaruci, sehingga KRI Bima Suci juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.



Usai rangkaian acara Peresmian Jend (Purn) TNI Try Sutrisno menyampaikan filosofi Bima Suci. Mantan Wapres menguraikan tentang sifat-sifat ksatria putra Pandawa Bima yang dalam dunia pewayangan yang sarat akan filosofi kehidupan.



Pemberian Restu bagi KRI Bima Suci merupakan tradisi TNI Angkatan Laut, yakni Pemecahan Kendi oleh Ibu Kandung Kapal dalam hal ini Ny Nora Ryamizard Ryacudu, isteri Menteri Pertahanan RI. Ia menyampaikan pesan dan restu dDengan mengucapkan "Bismillahirohmanirohim, saya restui KRI Bima Suci untuk mengarungi lautan dengan segala berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, guna melatih Taruna menjadi perwita yang tangguh".



Acara dilanjutkan dengan penulisan Prasasti Kapal oleh KSAL Laksamana Ade Supandi yang disampaikan kepada Komandan KRI Bima Suci, Let.Kol Widyatmoko Baruno Aji, disertai pesan-pesan kepada para Prajurit KRI Bima Suci. Setelah itu acara peninjauan kapal diawali pemotongan pita di pintu anjungan kapal oleh Ny Nora Ryamizard Ryacudu. Acara diakhiri dengan cocktail reception di Ballroom Kapal, dan kepada para tamu disajikan aneka menu jajan pasar tradisional Indonesia antara lain Bubur Sumsum dan tapas Galicia.



Dubes Yuli Mumpuni Widarso mengatakan KBRI Madrid sangat bangga dapat ikut menyaksikan dan berkontribusi dalam acara sangat bersejarah yang menandai kuatnya hubungan persahabatan RI dan Spanyol, sebagai sesama negara maritim.



Dikatakannya KBRI Madrid akan mengisi salah satu rangkaian acara berupa penampilan Tari Piring dan Tari Serampang 12. Selain itu, KBRI Madrid juga menjadi co - host Diplomatic Cocktail di KRI Bima Suci tanggal 17 September mendatang.

London (ANTARA News) - Serah terima Kapal Layar Latih NB705 dari Freire Shipyard di Dermaga Pelabuhan Vigo, Spanyol, Selasa (12/9), dilanjutkan peresmiannya menjadi KRI Bima Suci yang dijadwalkan berlayar menuju Indonesia, Minggu, 18 September 2017.Pada acara yang dipimpin KSAL Laksamana Ade Supandi itu dihadiri Wakil Presiden RI ke-6, Jend (Purn) TNI Try Sutrisno dan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol, Yuli Mumpuni Widarso, demikian keterangan dari KBRI Madrid yang diterima Antara London, Kamis.Acara itu juga dihadiri Presiden Xunta de Galicia Alberto Nunez Feijo, dan pejabat tinggi Pemerintah Xunta de Galicia, Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, dan Mabes AL Kerajaan Spanyol.Dirjen Freire Shipyard, Guillermo Freire, dalam sambutannya antara lain menyatakan acara serah terima kapal Bima Suci ini menjadi akhir puncak proyek menandai tonggak sejarah bagi Freire Shipyard dan industri maritim Galicia.Bima Suci merupakan kapal sekolah pertama yang dibangun di galangan kapal dan juga kapal sekolah pertama dari karakteristik dibangun di galangan kapal Galicia. Hal itu membuat galangan kapal Freire merasa bangga, ujarnya.Secara teknis, kapal sekolah ini berukuran 111 meter dan lebar 13,5 meter, memiliki komponen inovatif yang tinggi dan jauh lebih unggul dibandingkan kapal jenis. Kapal ini juga kapal terbesar yang pernah dibangun dalam 20 tahun terakhir di Uni Eropa dan di seluruh dunia memiliki teknologi maju dibanding sistem konvensional lainnya.Kapal Bima Suci akan menggantikan Kapal Sekolah KRI Dewaruci yang legendaris dan menjadi duta terapung Indonesia, negara modern dan multikultural dengan tradisi panjang dalam perdagangan maritim internasional.Sementara itu Presiden La Xunta de Galicia, Alberto Nunez Feijo menyatakan pihaknya senang bisa menemani pemimpin Freire dan pejabat tinggi Indonesia karena kita memiliki perasaan kebahagiaan yang sama dengan semua orang Galicia.Setiap keberhasilan di sektor industri maritim merupakan keberhasilan untuk seluruh Galicia. Oleh karena itu, sebagai Presiden Dewan, ingin kehadirannya tidak hanya menjadi satu contoh dukungan permanen diberikan Pemerintah Galicia namun juga merupakan apresiasi seluruh rakyat Galicia kepada inovasi industri tradisional di negeri ini.Acara dilanjutkan dengan pembukaan maket kapal dan penyerahan maket kapal dari manajemen Freire Shipyard kepada Jend (Purn) TNI Try Sutrisno, KSAL dan Dubes RI Madrid. Kemudian Presiden Xunta de Galicia menyampaikan bendera Spanyol dan bendera Xunta de Galicia kepada KSAL sebagai simbolik pemerkuatan persahabatan.Upacara peresmian sesuai tradisi TNI Angkatan Laut berlangsung di lapangan Dermaga Vigo, berlatar belakang kapal latih Bima Suci, dengan Inspektur Upacara KSAL Laksamana Ade Supandi. Setelah dibacakan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI tentang penetapan kapal latih No. NB705 menjadi Kapal Perang RI Bima Suci, Inspektur Upacara menekan tombol sirine.

