Robot YuMi pimpin orkestra di Italia

Jakarta (ANTARA News) - Robot dua tangan rancangan ABB, YuMi, tampil memimpin orkestra dan mendampingi penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli saat tampil dalam konser Lucca Philharmonic Orchestra di The Teatro Verdi di Pisa, Italia, Selasa."YuMi merupakan robot cerdas rancangan ABB dan untuk pertama kalinya tampil memimpin orkestra," ujar Managing Director ABB Indonesia Mike McNelis di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan pertunjukan dengan konduktor robot tersebut merupakan bagian dari perayaan First International Festival of Robotics.McNelis mengatakan di dunia industri, robot YuMi dapat menggantikan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dengan risiko tinggi. Di sejumlah negara maju seperti Jerman dan Jepang, mereka mempekerjakan robot bagi industri. Penggunaan robot itu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan jarang membuat salah.Robot YuMi sebelumnya dipamerkan pada pameran Electric, Power and Renewable 2017 di Jakarta International Expo.Selain bisa menggantikan tugas manusia di industri, YuMi juga bisa berswafoto."Kelebihan robot ini bisa diajak swafoto loh. Jadi tangan kanannya merangkul kits, yang kiri buat fotoin kita. Namun sebelum dipakai swafoto harus disetel dulu," jelas dia.Selain memamerkan robot, pihaknya juga memamerkan motor sensor pintar dan sistem integrasi pembangkit listrik yang menunjukkan kemampuan digital lintas industri ABB untuk membantu produsen memimpin revolusi industri keempat.(T.I025/R010)

Editor: Ruslan Burhani