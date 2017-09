Penyanyi Selena Gomez ungkap lakukan pencangkokan ginjal

(Uu.KR-DVI/T008)

London (ANTARA News) - Bintang pop Selena Gomez mengungkapkan telah menjalani transplantasi ginjal pada musim panas.Melalui akun Instagram resminya pada Kamis, ia memperlihatkan dirinya sedang berada di sebuah rumah sakit dengan didampingi oleh teman yang menyumbangkan ginjal untuknya.Dalam unggahan tersebut, penyanyi "Good For You" tersebut mengatakan penggemarnya telah bertanya-tanya mengapa dia beristirahat selama musim panas."Saya mengetahui bahwa saya perlu menjalani transplantasi ginjal karena penyakit lupus saya dan sedang berada dalam pemulihan. Hal itu yang harus saya lakukan untuk kesehatan saya secara keseluruhan," ujarnya.Pemilik 126 juta pengikut di Instagram tersebut juga mengungkapkan bahwa sang donor adalah teman lamanya, Francia Raisa. Francia merupakan seorang aktris yang terkenal karena perannya dalam serial televisi "The Secret Life of the American Teenager".Saat berita ini dituliskan, unggahan Selena Gomez tersebut memiliki lebih dari 2,4 juta "like" di Instagram.Perwakilan dari Selena Gomez belum memberikan komentar mengenai unggahan Selena tersebut.

Editor: Tasrief Tarmizi