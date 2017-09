Daftar ponsel Motorola yang bakal dapatkan Oreo

Jakarta (ANTARA News) - Motorola AS mengumumkan bahwa ponsel mana saja yang akan mendapatkan Android 8.0.Sayangnya, perusahaan milik Lenovo itu tidak mengungkap kerangka waktu rilis untuk perangkat-perangkat tersebut, sehingga tidak diketahui pasti kapan ponsel-ponsel tersebut benar-benar akan mencicipi Oreo.Berikut daftar ponsel Motorola yang akan diupdate ke Android 8.0, dilansir dari GSM Arena.• Moto Z2 Force (AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon)• Moto Z2 Play (Verizon, unlocked)• Moto Z Force DROID (Verizon)• Moto Z (AT & T, T-Mobile, Verizon, unlocked)• Moto Z Play (Verizon, unlocked)• Moto G5S Plus (unlocked)• Moto G5 Plus (unlocked)• Moto G5 (unlocked)Karena informasi tersebut dibagikan oleh Motorola Amerika Serikat, jelas bahwa update hanya terfokus pada handset yang telah terjual secara resmi di negara tersebut.Belum ada informasi apakah update tersebut juga akan terjadi di negara lain.Sebagian besar ponsel yang dibundling dengan operator dalam daftar tersebut dikatakan "dukungan mitra tertunda" mendapatkan Oreo -- jadi kemungkinan beberapa dari perangkat tersebut tidak akan pernah mencicipi Oreo meskipun ada niat dari Motorola (jika salah satu operator mengatakan tidak).Absennya versi keluarga G4 dalam daftar tersebut karena usianya kurang dari 18 bulan.Dukungan perangkat lunak tahap awal ini kemungkinan hanya pada perangkat mid-range, namun pemilik G4 yang up to date kemungkinan akan melihat perusahaan lain untuk memperbarui Android mereka.

