"IBDExpo-2017" BUMN berlomba promosikan kinerja dan inovasi

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah BUMN siap menunjukkan kinerja dan inovasi yang telah dicapai dalam memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan kesejahteraan masyarakat pada ajang "Indonesia Business & Development Expo 2017" yang digelar pada 20-23 September 2017 di Jakarta Convention Center."Inovasi dan kinerja BUMN saat ini mengalami loncatan signifikan (leap frog), sehingga patut untuk disampaikan dan diketahui publik luas," kata Ketua Panitia IBDExpo 2017, Hempi N. Prajudi dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Menurut Hempi, BUMN yang mengembang tugas menyumbang pendapatan kepada Negara sekaligus sebagai agen pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, inovasi dan kreaktivitas BUMN mengalami loncatan signifikan, mulai dari produk dan layanan komersial hingga berbagai bentuk pengabdian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Pada pameran berskala internasional yang diikuti perusahaan non-BUMN, baik swasta dalam dan luar negeri ini, kinerja dan inovasi bisa menjadi unggulan komparatif bagi BUMN untuk membangun kerja sama dengan kalangan dunia usaha yang ingin berinvestasi dan bermitra dengan perusahaan Indonesia.Hempi yang juga Direktur Komersial Perum LKBN Antara ini mengatakan pameran bersama BUMN yang dilaksanakan "National Publishing and News Corporation" (NPNC), gabungan BUMN di bidang percetakan, penerbitan dan pemberitaan ini, sejumlah BUMN akan tampil dengan kreativitas dan inovasi menarik."Sejumlah BUMN ingin mempromosikan produk dan layanan dalam bidang teknologi transportasi, infrastruktur, pelayanan publik seperti LRT, Kereta Cepat, Pesawat N219 dan lain-lain," tegas Hempi.BUMN sektor pertahanan juga akan menampilkan inovasi antara lain PT Pindad (Persero) yang akan menunjukkan inovasinya dalam bentuk senjata canggih, Tank Anoa dan Komodo, Senjata SS-1.PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan mengajak pengunjung untuk menjajal "Flight Simulator" dan berswafoto dengan "Mock up" pesawat N219. PT DP Surabaya dengan Miniatur Kapal Tank serta PT PAL Indonesia dengan Mock up Kapal Laut."Produk inovasi ini merupakan karya putra putri terbaik bangsa yang berkarir di BUMN," ungkap Hempi Prajudi.Sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang agresif membangun layanan transportasi publik berbasis kereta akan menampilkan Mock Up Kereta Api Bandara, Mock Up Kereta Api Wisata, Mock Up KA Sleeper. Industri yang sama PT Industri Kereta Api (Inka) juga akan hadir dengan Miniatur Gerbong.Sedangkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) BUMN sektor telekomunikasi, mengajak pengunjung menikmati "Virtual Reality Game". Kecanggihan teknologi melalui "Augmented Reality" (Taman Wisata Candi Borobudur) dan Motor Gesit (PLN) juga akan hadir di IBDExpo 2017.Bagi pengunjung yang ingin melakukan pengecekan kesehatan dan perawatan kulit, PT Kimia Farma, Tbk akan menyediakan Skin Clinic & Check Kesehatan.Dengan berbagai inovasi yang ditunjukkan BUMN di arena IBDExpo 2017, kata Hempi, di masa depan akan meningkatkan daya saing BUMN dalam skala regional dan global."Inovasi BUMN yang menghasilkan teknologi, sistem dan karya ini juga akan mendukung pembangunan Indonesia hingga di daerah 3T sebagai wujud nyata BUMN sebagai agen pembangunan," tukas Hempi.

Editor: Unggul Tri Ratomo