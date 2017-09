BNI tawarkan bunga ringan dalam REI Expo)

Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menawarkan paket bunga kredit pemilikan rumah (KPR) mulai dari 3,1 persen per tahun dalam pameran properti Indonesia Future City (IFC) & REI Mega Expo 2017 yang berlangsung sejak Kamis (14/9)."Komitmen BNI sebagai salah satu bank penyedia KPR bagi masyarakat ditegaskan dengan menyediakan program-program KPR BNI Griya yang diberikan dengan suku bunga yang sangat meringankan," kata Sekretaris Perusahaan BNI, Kiryanto, dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat.Kiryanto menjelaskan tawaran bunga KPR 3,1 persen per tahun tetap selama setahun itu berlaku untuk seluruh proyek properti yang digarap Sinarmas.Ia menambahkan dukungan perseroan terhadap penyelenggaraan pameran properti REI Expo setiap tahun merupakan salah satu komitmen BNI dalam mendukung perkembangan industri properti di Indonesia.Selama ini, BNI sebagai mitra perbankan yang dipercaya dalam industri properti, telah banyak memberikan fasilitas pembiayaan dan layanan perbankan lainnya."Kami juga memberikan berbagai kemudahan proses kredit untuk membantu semua segmen masyarakat memiliki rumah idaman mereka, antara lain dengan menyediakan Instan Approval selama pameran ini dilaksanakan," katanya.BNI ikut bekerja sama dengan para pengembang lain untuk memberikan program promo suku bunga ringan lainnya, antara lain promo dalam rangka HUT BNI, yaitu 7,1 persen tetap selama dua tahun.BNI juga memiliki program lain, seperti "Bebas Pilih Rumahnya, Bebas Pilih Bunganya" yang menawarkan opsi 8,0 persen per tahun tetap selama tiga tahun, 8,4 persen per tahun tetap selama empat tahun, dan 8,75 persen per tahun tetap selama lima tahun.Promo tersebut berlaku untuk semua tujuan pengajuan BNI Griya, yaitu pembelian properti baik baru maupun bekas melalui BNI Griya Refinancing, BNI Griya Top Up, BNI Griya Take Over dan Take Over Plus, BNI Griya Renovasi, dan Pembangunan, serta BNI Griya Multiguna.

Editor: Ade Marboen