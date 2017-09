Pangeran Harry kenalkan Meghan Markle ke Ratu Elizabeth

Arsip Foto. (Depan Kiri-Kanan) Ratu Inggris Elizabeth, Pangeran Philip, Pangeran Harry, Pangeran William, Duke of Cambridge dan Istri, Duchess of Cambridge, Catherine bercengkrama saat bergabung di balkon Istana Buckingham dalam upacara tahunan Trooping of the Colur untuk merayakan ulang tahun Ratu secara resmi di pusat kota London, Sabtu (14/6/2014). (REUTERS/Toby Melville/djo/14)