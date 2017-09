iOS punya fitur perfoma baterai

Jakarta (ANTARA News) - Setelah Apple mengeluarkan iOS 10 tahun lalu, sejumlah unit iPhone 6s dan 6s Plus mengalami masalah baterai.





Beberapa ponsel dilaporkan mati begitu bar menunjukkan baterai masih berada di angka 35 persen, seperti diberitakan laman Phone Arena.





Apple lalu menyediakan penggantian baterai secara gratis untuk unit yang mengalami masalah itu.





Peristiwa itu kemudian membuat konsumen mereka bertanya-tanya, kapan sebetulnya mereka perlu mengganti baterai ponsel.





Diam-diam Apple menambahkan fitur untuk mengetahui kesehatan baterai ponsel, untuk mengetahui apakah pengguna perlu menggantinya.





Pengguna perlu masuk ke Setting > Battery dan akan menemukan Your iPhone battery may need to be serviced, baterai ponsel mungkin perlu diperbaiki, di banner atas menu baterai.





Apple mengunggah penjelasan mengenai fitur tersebut di situs mereka, sekitar bulan April lalu.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Ade Marboen