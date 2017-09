Skenario Star Wars berisi coretan Carrie Fisher dilelang

Los Angeles (ANTARA News) - Skenario film "Star Wars: The Empire Strikes Back" milik Carrie Fisher yang sudah dicorat-coret oleh mendiang aktris itu diperkirakan akan terjual hingga 50.000 dolar AS (Rp657-an) dalam pelelangan barang pribadi Fisher bulan depan.Pelelang California Profiles in History mengatakan bahwa tiap lembar berisi dialog Princess Leia dalam skenario 158 halaman itu sudah ditandai dan digarisbawahi dengan pensil oleh Fisher.Pelelangan tiga hari di Los Angeles, dimulai pada 7 Oktober, juga akan menjual naskah presentasi yang ditandatangani sutradara George Lucas untuk film "Star Wars" pertama pada 1977 dan sekuel "The Empire Strikes Back" serta "Return of the Jedi".Ketiganya diperkirakan terjual masing-masing senilai 20-30.000 dolar AS.Tulisan "To Carrie May the force be with you. George," menghiasi halaman depan naskah skenario "Empire Strikes Back".Fisher (60) meninggal mendadak pada Desember 2016 akibat serangan jantung dalam penerbangan menuju Los Angeles. Kematiannya terjadi ketika dia baru saja kembali dalam film "Star Wars" yang mempertemukannya dengan Harrison Ford dan Mark Hamill di "Star Wars: The Force Awakens".Aktris itu juga sudah ditetapkan jadi karakter sentral untuk film "Star Wars" ke-9, namun skenario film itu akhirnya dirombak setelah Fisher meninggal.Disney dan Lucasfilm baru mengumumkan penayangan "Episode IX" diundur setengah tahun menjadi Desember 2019 dan J.J. Abrams kembali lagi menulis dan duduk di bangku sutradara menyusul kepergian Colin Trevorrow yang awalnya akan menyutradarai film itu.Ratusan barang pribadi dan memorabilia film milik Fisher dan ibunya Debbie Reynolds, yang meninggal sehari setelah putrinya tiada, akan dilelang pada 7-9 Oktober, seperti dilansir Reuters.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Monalisa