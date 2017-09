Video Wonderful Indonesia juara umum di UNWTO

Jakarta (ANTARA News) - Video pariwisata Wonderful Indonesia yang bertajuk "The Journey of a Wonderful World" menjadi juara umum dalam kompetisi video pariwisata dunia yang digelar UNWTO, organisasi kepariwisataan Perserikatan Bangsa-Bangsa."Indonesia juara dalam dua kategori langsung. Winner of UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific dan kategori Peoples Choice Award 2017," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam siaran pers kementerian, Jumat.Ia mengatakan Inconesia mencatat sejarah sebagai negara yang meraih dua penghargaan sekaligus dalam 22nd General Assembly UNWTO di Intercontinental Century City Convention Center Hotel, Chengdu, Tiongkok."Ini momentum kemenangan dari 63 negara peserta dan sangat membanggakan. Ini. Kami tidak menyangka di kategori ini juara," kata Arief."Kalau di media sosial, video-video pendek 30 detik yang diviralkan Selandia Baru, Australia, Korea, Jepang itu bagus-bagus. Video kita sudah lolos dari juri UNWTO yang standar dunia," katanya.Indonesia juga meraih penghargaan kategori People's Choice, yang diberikan berdasarkan hasil pemungutan suara daring dari seluruh masyarakat dunia."Terima kasih juga pada masyarakat di seluruh dunia yang sudah memilih video Indonesia sehingga juara," katanya.Presiden Joko Widodo ikut mengampanyekan pemilihan video itu dan tak sampai dua hari dari ajakannya, jumlah pemilih video itu melonjak ke angka 50.000.Video andalan Indonesia yang bersaing dalam ajang itu menampilkan tujuan wisata seperti Jakarta, Wakatobi, Raja Ampat, Sumatera Utara, Lombok Makasar, dan Banyuwangi dengan latar lagu "What A Wonderful World" dari Louis Armstrong.Pemenang penghargaan People's Choice Award dan juara video terbaik meliputi Tunisia untuk kawasan Afrika, Chili untuk kawasan Amerika, Indonesia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Mesir untuk kawasan Timur Tengah dan Bhutan untuk kawasan Asia Selatan.

Editor: Maryati