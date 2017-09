Teknologi kuatkan Indonesia sebagai negara produktif

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Harjanto bersama jajaran American Chamber of Commerce di Indonesia (AmCham Indonesia) dan beberapa pelaku usaha Amerika Serikat yang mewakili dari S&P Global Ratings, Visa, Uber, RGA Reinsurance Company, Google, IBM, Mastercard, MetLife, Chubb Insurance, Chubb Life, dan Transunion pada Breakfast Meeting dengan Financial Services and Fintech Delegation Mission US-Indonesia Investment Initiative 2017 AmCham Indonesia di Jakarta, Jumat. (ANTARA News/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)