Naskah "Star Wars" milik Carrie Fisher akan dilelang

Los Angeles (ANTARA News) - Naskah asli tulisan tangan Carrie Fisher untuk film "Star Wars: The Empire Strikes Back" diperkirakan terjual hingga 50 ribu dolar AS (600 juta rupiah) pada lelang barang pribadinya pada bulan depan.Juru lelang California di rumah lelang "Profiles in History" pada Kamis menyatakan yang akan dilelang adalah naskah pengambilan gambar setebal 158 halaman, ditandai dan digarisbawahi dengan pensil oleh Fisher pada setiap halamannya dengan dialog tokohnya, Putri Leia.Lelang tiga hari di Los Angeles, sejak 7 Oktober, juga akan mencakup naskah paparan, yang ditandatangani sutradara George Lucas untuk film "Star Wars" pertama pada 1977, dan sekuel "The Empire Strikes Back" serta "Return of the Jedi".Masing-masing dari ketiga naskah itu diperkirakan mendapatkan 20-30 ribu dolar AS."Kepada Carrie, May the force be with you. George," demikian tertulis dalam naskah "Empire Strikes Back".Fisher, 60, meninggal tiba-tiba pada Desember 2016 setelah menderita serangan jantung dalam penerbangan ke Los Angeles saat dia menikmati kembalinya karir dengan kebangkitan film franchise "Star Wars" yang menggabungkannya kembali dengan Harrison Ford dan Mark Hamill di " Star Wars: The Force Awakens. "Aktris tersebut juga berperan menjadi karakter sentral dalam film franchise kesembilan, "Star Wars: Episode IX," namun naskah untuk film itu sedang dikerjakan ulang setelah kematiannya.Disney dan Lucasfilm mengumumkan pada pekan ini bahwa tanggal rilis untuk "Episode IX" mundur enam bulan sampai Desember 2019 dan J.J. Abrams dipekerjakan untuk menulis dan menyutradarai setelah kepergian sutradara asli Colin Trevorrow.Ratusan barang lain milik pribadi dan kenangan film milik Fisher dan ibunya, Debbie Reynolds, yang meninggal sehari setelah putrinya itu, dilelang dalam penjualan 7-9 Oktober. Demikian laporan Reuters.

