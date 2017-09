AP2-Pelindo 1 BUMN terbaik 2017

Jakarta (ANTARA News) - PT Angkasa Pura 2 (Persero) dan PT Pelindo 1 (Persero) dinobatkan menjadi BUMN Terbaik 2017 (Best of Overall) versi Majalah BUMN Track karena dinilai memiliki kinerja gemilang mengungguli 103 peserta BUMN dan anak usaha."Setelah melalui diskusi panjang dan cukup alot dewan juri Anugerah BUMN 2017 yang diketuai Dr Tanri Abeng memutuskan PT Angkasa Pura 2 dan PT Pelindo 1 menjadi "Best Of Overall"," kata Pemimpin Redaksi BUMN Track Akhmad Kusaeni, di sela-sela 6Th Anugerah BUMN 2017, Jakarta, Jumat malam.Menurut Kusaeni, pada kategori CEO BUMN Terbaik, nama Elia Massa Manik Dirut PT Pertamina (Persero) terpilih sebagai pemenang kategori Visioner.Selanjutnya, pemenang CEO BUMN Terbaik kategori Strategic diraih Bambang Eka Cahyana (Direktur Utama Pelindo I), CEO BUMN kategori Executor diraih Arviyan Arifin (Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam), sedangkan penilaian CEO Terbaik kategori Developing Talent jatuh ke tangan Maryono Direktur Utama BTN.Elia Massa dan ke-3 CEO lainnya merupakan pemimpin yang mampu memperkuat kinerja korporasi melalui keahlian leadership yang tinggi. Mengelola SDM yang kompetitif dan berdaya saing di kancah global, sekaligus mendorong pencapaian kinerja keuangan yang unggul dalam situasi ekonomi apapun."Mereka adalah pemimpin yang mampu menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian. Dengan keunggulan leadership yang dimiliki, mereka mampu memberikan arahan yang tepat bagi perusahaannya," kata Kusaeni.Sementara itu, Pemimpin Umum majalah BUMN Track Ahmed Kurnia mengatakan bahwa proses penjurian berlangsung tiga tahap yaitu seleksi kuesioner, pendalaman materi kuesioner dan wawancara CEO.Dari 103 peserta, sebanyak 73 BUMN dan anak usaha BUMN lolos tahap kedua dan 45 CEO mengikuti tahap final penjurian.Ahmed menjelaskan, Anugerah BUMN 2017 yang digelar majalah BUMN Track merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global.Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong pertumbuhan tata kelola BUMN yang semakin governance sekaligus mendorong kepemimpinan CEO BUMN yang mampu memperkuat kinerja korporasi dengan memberdayakan segenap kekuatan perusahaan.Didukung para tokoh dewan juri yang dikenal luas kredibilitas dan kompetensinya, serta diperkuat dengan kualitas tim penilai dari PPM manajemen, menjadikan ajang ini memiliki bobot dan integritas yang teruji.Hasil Anugerah BUMN 2017 ini bisa menjadi cermin bagi pengelolaan BUMN ke depan yang lebih profesional, transparan dan berdaya saing.(T.R017/M007)

Editor: Ruslan Burhani