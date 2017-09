London (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris pada Jumat:Jumat, 15 SeptemberBournemouth 2 vs Brighton and Hove Albion 11 Manchester United 4 3 1 0 12 2 102 Manchester City 4 3 1 0 10 2 103 Chelsea 4 3 0 1 8 5 94 Watford 4 2 2 0 7 3 8-------------------------5 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 7 3 7-------------------------6 Huddersfield Town 4 2 1 1 4 2 77 Burnley 4 2 1 1 5 4 7-------------------------8 Liverpool 4 2 1 1 8 8 79 West Bromwich Albion 4 2 1 1 4 4 710 Newcastle United 4 2 0 2 4 3 611 Arsenal 4 2 0 2 7 8 612 Stoke City 4 1 2 1 4 4 513 Southampton 4 1 2 1 3 4 514 Brighton and Hove Albion 5 1 1 3 4 7 415 Swansea City 4 1 1 2 2 5 416 Everton 4 1 1 2 2 6 417 Leicester City 4 1 0 3 6 8 3-------------------------18 West Ham United 4 1 0 3 4 10 319 Bournemouth 5 1 0 4 3 9 320 Crystal Palace 4 0 0 4 0 7 01-4: Liga Champions5: Liga Europa6-7: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Crystal Palace vs Southampton (11.30)Huddersfield Town vs Leicester City (14.00)Liverpool vs Burnley (14.00)Newcastle United vs Stoke City (14.00)Watford vs Manchester City (14.00)West Bromwich Albion vs West Ham United (14.00)Tottenham Hotspur vs Swansea City (16.30)Chelsea vs Arsenal (12.30)Manchester United vs Everton (15.00)(Gracenote/H-RF/A020)

