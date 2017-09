Kini di China ambil uang di ATM tidak perlu kartu

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah bank di China baru saja meluncurkan mesin ATM yang dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti dilaporkan Beijing News Jumat (15/9).Mesin yang diluncurkan oleh cabang-cabang bank China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC) dan China Merchants Bank (CMB) dapat mengidentifikasi dan mengotentikasi pengguna yang bahkan kembar, menggunakan make up, atau melakukan operasi wajah ringan, sesuai dengan bentuk tulang dan jarak alis.Hanya dibutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk menarik uang dari mesin ATM, dan penarikan harian untuk setiap pengguna dibatasi minimal 3.000 yuan atau Rp6 juta.Terlepas langkah pertama keamanan dengan pengenal wajah, pelanggan juga perlu memasukkan nomor ID atau nomor ponsel mereka untuk verifikasi identitas dan kata sandi akun untuk menarik uang.Menurut karyawan CMB, belum ada masalah sejak layanan tersebut diluncurkan. Dia menambahkan bahwa teknologi tersebut dapat mengetahui apakah pemegang rekening sesuai dengan pengguna dan menilai apakah orang tersebut benar atau tidak."Teknologi pengenal wajah telah diterapkan pada layanan pembayaran untuk waktu yang lama. Bank-bank yang menggunakan teknologi hanya menawarkannya sebagai layanan alternatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan," kata Dong Ximiao, peneliti senior di Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China.Dong menambahkan, akan lebih banyak bank cenderung teknologi tersebut untuk mesin ATM mereka di masa depan jika biayanya masuk akal dan teknologinya matang, namun hal itu juga tergantung pada kebutuhan pelanggan, demikian People.cn.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Fitri Supratiwi