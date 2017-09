Balai Inseminasi Buatan Lembang siapkan 5 juta semen beku

Bandung (ANTARA News) - Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang tahun 2017 sudah menyiapkan lima juta semen beku untuk mendukung program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) 4 juta kebuntingan."Stok semen beku sampai 2016 masih ada 3,2 juta dosis dan tahun ini produksi ditargetkan 1,85 juta dosis lagi," kata Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir Tri Harsi di Lembang, Bandung, Sabtu.Ia menjelaskan, untuk mencapai 4 juta kebuntingan sapi diperlukan 8 juta semen beku yang disediakan sejumlah balai inseminasi termasuk di BIB Singosari, BIB Ungaran, BIB Banjarmasin.BIB Lembang sudah mendistribusikan 2,2 juta lebih dosis semen beku untuk mendukung SIWAB dari target 1,74 juta dosis.Ia menjelaskan, semen beku diproses dengan menggunakan teknologi Perancis dan Jerman dan hasilnya sudah mempunyai sertifikat Standarisasi Nasional Indonesia (SNI)."Syarat pejantan unggul juga cukup berat yaitu mempunyai catatansampai kakek-nenek pejantan itu dan bebas dari 12 penyakit hewan," katanya yang didampingi Supraptono, Seksi Pelayanan Teknik Produksi BIB Lembang.Supraptono menjelaskan, sekali ambil semen cair seekor sapi mampu diencerkan untuk 300 sampai 350 dosis ataudimana periode pengambilan semen dilakukan setiap dua kali seminggu."Seekor sapi biasanya mempunyai kemampuan menghasikan sperma dengan mutu baik sampai 10 tahun. Tapi kalau ada yang baru lima tahunnya menurun maka langsung diafkir," katanya.Target produksi semen beku BIB Lembang tahun 2017 dipatok 1.850.000 dosis, sementara data produksi per akhir Agustus 2017 tercatat sekitar 1.350.000 dosis dari berbagai jenis ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba.Keberadaan BIB Lembang sejak tahun 1976 telah menghemat devisa sampai Rp13,3 triliun dengan asumsi produksi telah mencapai 38,8 juta dosis dan adanya perbedaan harga impor dan harga jual semen di BIB Lembang.Harga semen beku impor mencapai Rp350 ribu per dosis, sementara yang dijual BIB Lembang hanya Rp7.000 per dosis.Hasil IB juga diasumsikan setara dengan kelahiran 10,5 juta anakan sapi senilai Rp42 triliun.Saat ini BIB menjual semen dengan dua kategori yaitu harga semen beku grade A berkisar antara Rp7.200 sampai Rp8.000 per dosis, sementara grade B antara Rp6.300 sampai Rp7.000 per dosis.Sementara jika semen beku itu dijual ke pemesan di luar negeri seperti peternak Malaysia, harganya dipatok sekitar Rp40 ribu per dosis perangko BIB Lembang.BIB Lembang juga membuka layanan pelatihan inseminator, melakukan pembinaan kelompok peternak.

Editor: Unggul Tri Ratomo