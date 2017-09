Tokyo Ghoul, pergulatan manusia setengah monster

Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat Tokyo hidup bersama musuh dalam selimut, yaitu para ghouls alias monster pemakan manusia yang pandai menyembunyikan identitas dengan menyamar jadi manusia normal.





Seorang mahasiswa kutu buku pemalu bernama Kaneki (Masataka Kubota) memberanikan diri untuk mendekati gadis yang ia sukai dari dulu, Rize (Yu Aoi).





Keduanya saling berkenalan di Kafe Anteiku, tempat Kaneki dan sahabatnya biasa makan siang bersama.





Yang tak dia ketahui, Rize akan membawanya ke dalam kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kaneki terjebak di antara dunia manusia dan ghoul.





"Tokyo Ghoul" diadaptasi dari judul komik Jepang yang sudah terjual lebih dari 30 juta copy di seluruh dunia. Manga karya Sui Ishada ini salah satu komik populer di Jepang. Para penggemar menyukai kisahnya yang mencekam serta perkembangan karakter yang menarik.





Seri manga ini telah masuk di daftar buku terlaris New York Times setidaknya 15 kali pada 2016. Manga "Tokyo Ghoul" ini telah diadaptasi menjadi dua seri anime televisi, dua film animasi, sebuah game Playstation VITA dan aplikasi mobile, juga dua pertunjukkan panggung.

Disutradarai oleh Kentaro Hagiwara, film ini dibintangi oleh Masataka Kubota yang terkenal dengan perannya sebagai Light Yagami dalam serial televisi live-action Death Note, Fumika Shimizu ,Yu Aoi, Nobuyuki Suzuki serta Yo Oizumi.





Kostum-kostum para karakter diciptakan oleh perancang busana Jepang Masanori Morikawa, yang mendirikan label Christian Dada. Sementara skor orkestra dibuat oleh Don Davis dari trilogi MATRIX.





Lagu tema film "Banka" diciptakan oleh illion alias Yojiro Noda, penyanyi utama RADWIMPS, band di balik lagu tema film animasi terkenal "Your Name" atau "Kimi no Nawa".





Saat pemutaran perdana di Anime Expo 2017 di Los Angeles pada bulan Juli, sutradara Hagiwara berkata, "Saat membuat film ini, saya mengerti bahwa banyak penggemar komik originalnya di seluruh dunia, jadi saya berusaha membuat sesuatu yang dapat ditonton dan dinikmati oleh para fans-nya di seluruh dunia. "

Tokyo Ghoul mulai tayang di Jepang pada tanggal 29 Juli dan diputar di CGV Cinemas, Cinemaxx Theaters dan Platinum Cineplex mulai 13 September 2017.

