Susunan pemain Chelsea vs Arsenal

Jakarta (ANTARA News) - Pelatih Chelsea, Antonio Conte, melakukan dua perubahan susunan pemain saat The Blues menjamu Arsenal pada Liga Inggris pekan kelima di Stamford Bridge, Minggu.Chelsea kembali menurunkan kapten Gary Cahill yang telah menjalani hukuman larangan bertanding di kompetisi domestik, sehingga menggeser bek anyar The Blues, Rudiger, ke bangku cadangan.Conte juga kembali menurunkan Cesc Fabregas untuk berduet dengan N'Golo Kante di lini tengah. Hadirnya Fabregas yang pernah merumput bersama Arsenal membuat Tiemoue Bakayoko disimpan di bangku cadangan.The Blues akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan trisula penyerang Willian, Pedro dan Morata yang kembali bermain setelah diistirahatkan pada Liga Champions pekan lalu.Sedangkan Arsenal tidak menurunkan Mesut Ozil, sehingga pemain muda Alex Iwobi akan bermain di posisi gelandang serang untuk membantu dua striker Lacazette dan Welbeck.Chelsea berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan perolehan sembilan poin, sedangkan Arsenal di posisi 12 dengan enam poin.Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Morata, Pedro.Cadangan:Caballero, Christensen, Rudiger, Zappocosta, Bakayoko, Hazard, Batshuayi.Cech; Koscielny (c), Mustafi, Monreal; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Kolasinac; Iwobi, Lacazette, Welbeck.Cadangan:Ospina, Mertesacker, Maitland-Niles, Elneny, Sanchez, Giroud, Walcott.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen