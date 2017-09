Susunan pemain MU vs Everton, Rooney kembali ke Old Trafford

Jakarta (ANTARA News) - Wayne Rooney, pencetak gol terbanyak Manchester United dengan catatan 253 gol dalam 13 tahun karirnya, kembali ke Old Trafford dalam seragam Everton pada pertandingan Liga Inggris pekan kelima, Minggu.Rooney akan memimpin serangan Everton bersama playmaker Gylfi Sigurdsson, ditopang tiga gelandang Tom Davies, Idrissa Gana Gueye dan Morgan Schneiderlin yang juga pernah berseragam Manchester United.Lukaku dan Fellaini yang pernah bermain untuk Everton, juga tampil sebagai starter pada laga ini. Lukaku akan berduet dengan Marcus Rashford di lini serang tim Jose Mourinho.Sedangkan Marouane Fellaini, yang mencetak 33 dalam enam musim di Goodison Park, akan menjadi gelandang jangkar yang berduet di linu tengah bersama Nemanja Matic.Manchester United berada di urutan kedua tabel klasemen sementara Liga Inggris mengumpulkan 10 poin, sedangkan Everton di urutan 17 dengan empat poin.De Gea, Valencia (c), Bailly, Jones, Young, Matic, Matic, Fellaini, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku.Cadangan: Romero, Darmian, Smalling, Carrick, Herrera, Lingard, MartialPickford, Baines, Keane, Williams, Jagileka (c), Martina, Schneiderlin, Gueye, Davies, Sigurdsson, Rooney.Cadangan: Stekelenburg, Ramirez, Mirallas, Klaassen, Besic, Calvert-Lewin, Holgate.

