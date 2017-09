Lukaku akui selebrasi golnya untuk mengolok-olok fans Everton

Lukaku merayakan golnya ke gawang Everton pada kompetisi Liga Inggris pekan kelima di Old Trafford, Minggu (17/9/17). (https://twitter.com/ManUtd)

Manchester (ANTARA News) - Penyerang Manchester United, Romelu Lukaku, merayakan gol yang diciptakannya ke gawang Everton pada pertandingan yang berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan The Red Devils, di Old Trafford, Minggu,Lukaku mengatakan gol ke gawang mantan klubnya tersebut hanyalah gol biasa, sedangkan gestur tubuhnya memang untuk sedikit mengolok-olok fans Everton yang mencemoohnya saat tendangan bebasnya gagal berbuah gol.Dalam video tayangan ulang terlihat Lukaku begitu gembira usai mencetak gol ke gawang Everton. Ia berlari dengan menempelkan tangan di telinganya ke hadapan para fans."Ini adalah gol yang lain, sungguh, tapi saya senang dengan kemenangan ini dan bertahan di puncak klasemen," kata Lukaku seusai pertandingan."Ini hanya sedikit olok-olok, dengan tendangan bebas yang saya lewatkan, mereka (fans Everton) mencemooh saya. Itu cuma sepak bola," kata Lukaku.United memgumpulkan 13 poin dari 15 poin yang bisa mereka raih pada pekan-pekan awal Liga Inggris musim ini. Untuk itu Lukaku menyatakan ia akan terus fokus dan bersabar agar bisa bermain optimal bersama United."Setelah bertahun-tahun, saya tahu harus tetap sabar, terus merencanakan dan percaya bahwa bola akan jatuh di jalan saya, menjaga fokus yang sama. Dan untunglah itu benar," pungkas Lukaku.United menang 4-0 di Old Trafford, berkat gol Antonio Valencia, Lukaku, Mkhitaryan dan Anthony Martial.(Baca: Mourinho mengaku tidak satu detik pun memikirkan Manchester City

