Jennifer Lawrence rihat dari akting

Jakarta (ANTARA News) - Setelah disibukkan dengan kegiatan yang padat dalam beberapa tahun terakhir, Jennifer Lawrence memutuskan untuk rihat dari dunia akting. Rencananya untuk hiatus dari Hollywood diungkap setelah film horor barunya berjudul "mother!" mendapat nilai F di CinemaScore.





"Saya ambil (istirahat). Saya tidak punya target dalam dua tahun ke depan," kata pemenang Oscar itu saat mengunjungi acara "Today".





"Saya tidak tahu (akan melakukan apa). Saya tidak tahu, mulai bikin pot? Sepertinya saya akan sedikit beristirahat. Sampai jumpa enam bulan lagi."





Mengutip Aceshowbiz, "mother!" mengikuti jejak film "Killing Them Softly" dari Brad Pitt pada 2012, "The Box" Cameron Diaz (2009), "I Know Who Killed Me" Lindsay Loham (2007), "Solaris" George Clooney (2002) dan "Dr. T and the Women" Richard Gere (2000) yang mendapat F di CinemaScore. Meski dapat penilaian buruk, film Jennifer Lawrence masih mendapat rating 68 persen di Rotten Tomatoes.





Film itu diluncurkan akhir pekan ini setelah hadir di festival film. Disutradarai Darren Aronofsky, film itu dibintangi juga oleh Javier Bardem, Ed Harris dan Michelle Pfeiffer. Meraup 3,1 juta dolar AS pada hari pertama, jauh dari perkiraan 8 juta dolar AS dari penayangan akhir pekan, ini jadi rekor terburuk dalam karir Jennifer Lawrence.





Saat diputar di Festival Film Venesia, penonton dikabarkan mencemooh film itu terang-terangan. Namun aktris utama itu tidak ambil pusing, "Ulasan tentang film itu lucu, orang-orang suka atau benci dan saya kira itu tidak apa-apa, tak ada satu pun orang yang keluar dari bioskop."





Film JLaw sebelumnya, fiksi ilmiah "Passengers" di mana ia beradu akting dengan Chris Pratt, juga mendapat ulasan beragam. Sebagian kritikus percaya harusnya karakter Jennifer, bukan Pratt, yang bangun di awal film. Dia pun setuju.





"Saya kecewa karena tidak menyadarinya," kata Jennifer pada Vogue.





"Saya pikir skenarionya bagus, kisah cinta yang rumit. Benar-benar bukan kegagalan. Saya tidak merasa malu. Hanya saja saya harap saya lebih teliti sebelum memutuskan bergabung."





Jennifer Lawrence akan muncul dalam film "Red Sparrow", dia juga kembali berperan sebagai Mystique di "X-Men: Dark Phoenix".

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Fitri Supratiwi