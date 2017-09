Jakarta hari ini, seminar fotografi hingga pameran properti

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa acara akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari seminar dan workshop fotografi bertemakan budaya dan adat nusantara, forum diksusi teknologi, konsultasi pendidikan di luar negeri hingga pameran properti.Seminar dan workshop fotografi, sekaligus pameran dan bazaar yang akan digelar di Universitas Pancasila, pukul 09.00 - 17.00 WIB.Forum diskusi sebagai wadah dari berbagai inovasi dalam membangun masa depan melalui kemajuan teknologi yang diinisiasi oleh ATSINDO (Asosiasi Tech StartUp Indonesia) dan didukung oleh MOTOBUS.Acara tersebut akan digelar di The Venue, 18 Office Park, 15th Floor, Jalan Tahi Bonar Simatupang Ps. Minggu, Jakarta Pukul, pukul 13.00 - 15.00 WIB.Overseas Zone kedatangan perwakilan sekolah dari University At Albany yang berlokasi di New York Amerika. Universitas ini mempunyai jurusan dalam berbagai macam bidang, mulai dari Accounting, Art, Business Administration, Criminal Justice dan Economics.Kesempatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui informasi tentang studi di Amerika sekaligus berkonsultasi dengan perwakilan sekolah. Acara akan berlangsung di Overseas Zone, Graha rekso, Boulevart Artha gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Pameran properti di ICE BSD City, Tangerang.

Editor: Fitri Supratiwi