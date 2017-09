Emas berjangka turun karena ketegangan geopolitik terus berkurang

Chicago (ANTARA News) - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun lebih dari satu persen pada Senin (Selasa pagi WIB), karena kekhawatiran tentang ketegangan antara AS dan Korea Utara terus berkurang, sehingga investor berbalik kembali ke ekuitas dan aset-aset lainnya yang dinilai lebih berisiko.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 14,4 dolar AS atau 1,09 persen, menjadi menetap di 1.310,8 dolar AS per ounce.Meredanya ketegangan di Semenanjung Korea mengurangi permintaan terhadap "safe haven" emas. Emas turun pada aksi pasar membeli aset-aset berisiko dengan rekor tertinggi untuk indeks saham AS yang membantu menekan harga emas ke level terendah dalam lebih dari tiga minggu, kata para analis.Emas juga bergerak turun tajam karena indeks dolar AS menguat 0,22 persen menjadi 92,09 pada pukul 19.10 GMT.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, sehingga emas yang dihargakan dalam greenbacks kurang menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 54,5 sen atau 3,08 persen menjadi ditutup pada 17,156 dolar AS per ounce.Platinum untuk penyerahan Oktober turun 10,7 dolar AS atau 1,1 persen, menjadi menetap di 961,1 dolar AS per ounce.

Editor: AA Ariwibowo