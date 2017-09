Wall Street berakhir lebih tinggi terbantu sektor perbankan

New York (ANTARA News) - Wall Street menguat pada Senin (Selasa pagi WIB), dengan indeks S&P 500 berakhir sedikit lebih tinggi karena saham-saham keuangan naik menjelang pertemuan Federal Reserve, tapi Nasdaq memangkas kenaikan tajamnya setelah saham-saham teknologi melemah di akhir sesi.Lima dari 11 sektor utama S&P berakhir lebih rendah. Meningkatnya imbal hasil surat utang AS mendorong saham-saham keuangan, karena suku bunga cenderung mengangkat keuntungan bank, namun sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga semacam itu, seperti utilitas melemah.Pertemuan Fed, yang dimulai Selasa (19/9), diperkirakan akan menghasilkan rincian tentang bagaimana bank sentral akan melepas 4,2 triliun dolar AS portofolio surat utang dan sekuritas berbasis hipotek, hampir satu dekade setelah krisis keuangan global.Setelah mendorong S&P di atas tonggak 2.500 poin pekan lalu, para investor menahan diri karena mereka menunggu petunjuk lebih lanjut tentang waktu kenaikan suku bunga berikutnya dari Ketua Fed Janet Yellen."Anda baru saja mengalami momentum kecil ini setelah bergerak melewati 2.500 tapi agak kehabisan tenaga dan sekarang akan menunggu waktunya sampai Rabu (20/9), saat mereka mendengarkan Janet," kata Ken Polcari, direktur divisi lantai NYSE di OINeil Securities di New York.Namun, Dow masih mencatat rekor penutupan untuk hari kelima berturut-turut, sementara S&P mencatat rekor penutupan untuk sesi kedua berturut-turut."Ada momentum di pasar, ada banyak uang meskipun The Fed akan mengurangi neraca mereka, Anda terus memiliki kebijakan moneter yang sangat agresif. Itu terus menyebabkan uang mengalir ke pasar hampir dalam mode sembarangan," kata Stephen Massocca, wakil presiden senior pada Wedbush Securities di San Francisco.Dow Jones Industrial Average naik 63,01 poin atau 0,28 persen menjadi ditutup di 22.331,35 poin, indeks S&P 500 berakhir menguat 3,64 poin atau 0,15 persen menjadi 2.503,87 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 6,17 poin atau 0,1 persen menjadi ditutup di 6.454,64 poin.Sekitar 5,97 miliar saham berpindah tangan di bursa AS pada Senin (18/9), dibandingkan dengan rata-rata 5,91 miliar selama 20 sesi terakhir.

Editor: AA Ariwibowo