BTS bicara soal album "Love Yourself: Her" dan kekagetan mereka

Jakarta (ANTARA News) - Boygroup asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS) mengaku kaget preorders album terbaru mereka "Love Yourself: Her" telah mencapai 1,21 juta keping, atau hampir dua kali lipat dari album sebelumnya, "You Never Walk Alone" yang dirilis pada Februari lalu.Mereka memperkirakan penjualan album "Love Yourself:Her" diperkirakan akan lebih tinggi di luar negeri."Kami kaget setelah mengetahui berita ini. Aku pikir itu menunjukkan tingkat kepercayaan dan cinta dari penggemar kami," tutur rapper BTS, Suga dalam konferensi pers di Seoul, Senin (18/9).Album terbaru BTS terdiri dari 11 lagu baru dan menjadikan "DNA" sebagai lagu utama. Video musik lagu ini dibuat penuh warna dan yang lebih banyak memperlihatkan koreografi ketujuh personel, yakni Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook.Lagu lainnya "Intro: Serendipity," "Pied Piper" juga beraroma urban serta "Best of Me," yang merupakan lagu kolaborasi dengan duo EDM Amerika, The Chainsmokers.Selain itu adapula lagu bernuansa hip-hop "Mic Drop," yang terinspirasi "mic drop" mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dia tunjukkan pada 2016 dalam White House Correspondents 'Dinner."Ini adalah lagu yang pendengar bisa merasakan "ke-swag-an" BTS," ujar J-Hope seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.Sementara itu, sang leader, Rap Monster mengatakan bahwa melalui album terbaru ini, groupnya ingin menekankan pentingnya cinta pada diri sendiri dan menyampaikan pesan tentang bagaimana orang tidak dapat merawat orang lain sebelum mereka belajar menghargai dan mencintai diri mereka sendiri."Kita hidup di zaman yang orang bisa belajar dengan segera bagaimana orang lain hidup melalui media sosial. Tapi waktu yang dihabiskan untuk merefleksikan dirinya berkurang, kita berpikir bahwa belajar mencintai diri sendiri dapat menjadi jawaban atas banyak hal dalam kehidupan," tutur Rap Monster.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Fitri Supratiwi