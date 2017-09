Mike Shinoda umumkan acara untuk Chester Bennigton

Jakarta (ANTARA News) - Band rock Linkin Park akan menggelar acara penghormatan untuk vokalis Chester Bennington pada bulan depan.Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu pembentuk Linkin Park, Mike Shinoda, dalam unggahan Instagram Story-nya, Senin (18/9) pagi waktu AS atau Senin malam WIB.Mike mengunggah foto suasana di studio, dan menulis "Bersiap untuk show kami untuk acara penghormatan Chester di The Hollywood Bowl, 27 Oktober," pada foto tersebut.Dalam unggahan Instastory berikutnya, Mike menyapa para penggemar sekaligus mengumumkan hal tersebut secara langsung."Hai apa kabar semuanya? Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Pagi ini kami mengumumkan bahwa kami akan menggelar show pada 27 Oktober di Hollywood Bowl, LA," kata Mike."Dan, kami juga merilis video baru untuk One More Light," sambung dia.(Baca juga: Linkin Park akan adakan acara penghormatan untuk Chester Bennington Video "One More Light" memperlihatkan Chester saat manggung. Tidak hanya itu, lagu yang berjudul sama dengan album terbaru Linkin Park itu juga menggambarkan sekitar 20 tahun kebersamaan Chester dengan para personil Linkin Park.Saat rambut Chester masih berwarna pirang di lagu "Crawling" dari album pertama Linkin Park "Hybrid Theory", hingga cuplikan-cuplikan video musik Linkin Parl terdahulu, seperti "What I've Done."Video tersebut juga memperlihatkan ketika di belakang panggung, saat berada di studio, saat tur berada dalam mobil van atau pesawat, bahkan saat Linkin Park berkunjung ke sebuah sekolah.Di penghujung video terdapat pesan dari para member Linkin Park untuk Chester, yang berbunyi: "Chester, kamu menyalakan gairah, tawa dan keberanian di hati kami selamanya. Kami merindukanmu, brother. - Joe, Mike, Brad, Dave & Rob."Pesan tersebut ditutup dengan ajakan untuk mengunjungi website bantuan cegah bunuh diri. "Kunjungi Chester.LinkinPark.com," tutup pesan itu.Chester bunuh diri. Polisi Los Angeles menemukan dia tewas di rumahnya pada 20 Juli. Dia meninggal dunia pada usia 41 tahun.

