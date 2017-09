Giliran Badai Maria yang mengamuk di benua Amerika

Jakarta (ANTARA News) - Badai Maria yang berkategori 5 sedang bergerak ke Dominika di Karibia dan kemudian mencapai Kepulauan Virgin dan Puerto Rico, Selasa malam dan Rabu waktu setempat, tulis Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC) seperti dikutip Reuters."Maria tengah bergerak ke arah barat laut di bawah kecepatan hampir 15 km per jam, dan gerak landai ini diperkirakan berlanjut sampai Rabu," kata NHC.Badai Maria meningkat kekuatannya pada puncak skala badai Saffir-Simpson dengan kecepatan angin 215 km per jam.Pusat badai ini berlokasi sekitar 72 km dari arah timut-tenggara Dominika yang esok akan mencapai Puerto Rico.Dominika yang merupakan bekas koloni Inggris dengan hutan yang lebat didiami oleh 72.000 orang dan wilayahnya terbentang mulai Karibia timur di antara Kepulauan Guadeloupe milik Prancis di sebelah utara dan Martinique di sebelah selatan.Maria akan menjadi badai paling kencang yang menerjang Puerto Rico dalam kurun 85 tahun sejak badai Kategori 4 menyapu teritori AS itu pada 1932, kata Juru Vbicara NHC Dennis Feltgen.Badai besar terakhir yang menyapu langsung Puerto Rico adalah Badai Georges yang sudah berada pada Kategori 3, demikian AFP.

Editor: Jafar M Sidik