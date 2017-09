BTS "Love Yourself:Her" puncaki iTunes 73 negara

Jakarta (ANTARA News) - Boygroup asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS) baru saja menelurkan album terbaru mereka, "Love Yourself: Her". Album ini langsung menduduki peringkat pertama tangga album iTunes di 73 negara, ungkap pihak Big Hit Entertainment.





14 jam setelah peluncurkan resmi, album milik Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook itu merajai tangga album iTunes antara lain di Amerika Serikat, Inggris, Austria, Belgia, Kanada dan Jepang.





Selain itu, "DNA" lagu utama di album "Love Yourself: Her" memuncaki iTunes di 29 negara, di antaranya Norwegia, Swedia, Hongaria, Brazil, Chili dan Thailand.





Preorders album ini bahkan mencapai 1,21 juta keping, atau hampir dua kali lipat dari album sebelumnya, "You Never Walk Alone" yang dirilis pada Februari lalu.





BTS rencananya akan tampil perdana membawakan lagu baru mereka di Mnet pada Kamis ini, seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Ida Nurcahyani