Dukungan pelanggan HULFT raih penghargaan di Jepang

Vendor managed file transfer middleware, HULFT, menggondol penghargaan Best Customer Support of The Year 2017 Japan Institute of Information Technology.

TOKYO--(Antara/BUSINESS WIRE)-- HULFT, yang merupakan divisi Saison Information Systems Co., Ltd. (JASDAQ:9640) (Kantor Pusat: Tokyo, Jepang; Presiden: Kazuhiro Uchida; di sini disebut, “Saison Information Systems”) mengembangkan, menjual, dan mendukung berbagai produk middleware pengelolaan data dan berkas. HULFT meraih penghargaan Best Customer Support of The Year 2017 dari Japan Institute of Information Technology (Kantor Pusat: Tokyo, Jepang; Chairman: Noritaka Uji; di sini disebut, “JIIT”).

Tentang Penghargaan yang Diraih HULFT

JIIT merilis pernyataan di bawah ini seputar terpilihnya HULFT sebagai penerima penghargaan tahun ini.

Divisi HULFT mengembangkan, menjual, dan mendukung produk file transfer middleware terkelola. Technical Support Center yang bernaung di bawah Customer Service Department-nya telah melaksanakan program dengan misi, “Mengubah dari nol kesalahan, menjadi 100% kepuasan.” Mereka bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan serta berkontribusi pada bisnis dengan memperbaiki kualitas layanan dan kepuasan karyawannya. […] Setelah mereposisi Technical Support Center, upaya terus-menerus Technical Support Center guna meningkatkan kepuasan pelanggan maupun karyawan diakui berkontribusi pada bisnisnya […].

Tentang Inisiatif Dukungan Pelanggan HULFT

* Latar Belakang: Seiring dengan perubahan struktur usaha pada 2013, kami mendefinisikan kembali nilai dan prioritas dukungan pelanggan kami. Pada saat yang sama, kami menetapkan tujuan memperbesar penggunaan dukungan pelanggan kami dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki kualitas layanan dan menambah kepuasan karyawan kami.

* Dari Help Desk ke Technical Support: Sebelumnya, sebagai help desk, kami bertujuan membuat nol kesalahan. Kami fokus mengurangi jumlah jawaban yang salah, kesalahan operasional, dan pengaduan pelanggan. Sejak itu, kami telah merevisi fokus kami untuk sepenuhnya memuaskan pelanggan, karena ini akan berkontribusi lebih besar pada tujuan bisnis kami seperti target penjualan.

* Inisiatif dan Hasil Technical Support:

- Dengan mengklarifikasi dan mengungkapkan lingkup layanan dukungan kami, kami mampu meningkatkan keandalan pelanggan, yang menambah kepuasan pelanggan.

- Sebagai hasil perbaikan operasional seperti mempersingkat waktu respon dan peningkatan FAQ kami, kami meraih penghargaan dari luar dan menambah kepuasan pelanggan.

- Kualitas layanan dukungan yang lebih baik telah direalisasikan dengan meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan.

Berkat efek sinergis dari inisiatif ini, kami juga berkontribusi langsung pada penjualan bisnis, termasuk peningkatan penjualan layanan dukungan dan penjualan lisensi.

Divisi HULFT Saison Information Systems akan terus menambah kepuasan pelanggan dengan memperbaiki kualitas layanan dan kepuasan karyawan melalui aktivitas dukungan pelanggan, serta akan lebih mempererat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan nilai kami.

Tentang Japan Institute of Information Technology

Japan Institute of Information Technology (JIIT) adalah yayasan kepentingan publik di Tokyo yang melakukan riset dan pengembangan mengenai teknologi informasi serta mempublikasikan temuannya. Saat ini, ia merupakan satu-satunya institusi publik di Jepang yang mengatasi berbagai masalah terkait penguatan fungsi dan memecahkan masalah pusat dukungan pelanggan.

Website: http://www.jiit.or.jp/

Tentang Program Customer Support Award JIIT

Program Customer Support Award ditetapkan oleh JIIT untuk memperbaiki kualitas, produktivitas, dan manajemen strategis operasi dukungan pelanggan yang dijalankan oleh perusahaan dan organisasi di Jepang. Melalui penghargaan tahunan ini, JIIT ingin mengakui perusahaan dan organisasi yang menunjukkan pendekatan inovatif terhadap dukungan dan layanan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memecahkan berbagai masalah manajemen.

Tentang HULFT

Sesuai dengan platform yang kian berkembang sejak diperkenalkan pada 1993, produk unggulan HULFT adalah managed file transfer (MFT) middleware yang dilengkapi seluruh fungsi yang perusahaan butuhkan untuk berbagi berkas antara sistem bisnis. Per akhir Maret 2017, saat ini terdapat 189.600 lisensi HULFT yang digunakan oleh 8.700 perusahaan di 43 negara, yang meliputi berbagai industri. Di samping mengirim, menerima dan mengelola tugas file transfer, HULFT juga mencakup fungsi periferal yang penting untuk mengirim berkas, termasuk keamanan dan integrasi data sebelum dan setelah transfer.

Rincian Produk: https://www.hulft.com/en/hulft-mft/

Tentang Saison Information Systems Co., Ltd.

* Kantor Pusat: Sunshine 60 (21F), 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6021, Japan

* Berdiri: 1 September 1970

* President: Kazuhiro Uchida

* Website: http://home.saison.co.jp/english/

Merek Dagang

* ”HULFT” dan produk terkait adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Saison Information Systems Co., Ltd.

Lihat versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170918005049/en/

Kontak

Inkuiri Media HULFT

Saison Information Systems Co., Ltd.

Akane Toyota / Seiko Yokoi, +81-3-3988-3477

Corporate Planning Department

kikaku@saison.co.jp

atau

Inkuiri Produk HULFT

Saison Information Systems Co., Ltd.

Fumio Horino, +81-3-3988-5301

HULFT Division

info@hulft.com

Sumber: Saison Information Systems Co., Ltd.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Editor: PR Wire