The Chainsmokers promosikan lagu kolaborasi BTS

Jakarta (ANTARA News) - Duo DJ asal Amerika Serikat (AS), The Chainsmokers, ikut mempromosikan lagu hasil kolaborasinya bersama kelompok penyanyi pria muda (boygroup) Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS), "Best of Me".





"Lagu kami bersama @BTS_twt, Best of Me," tulis mereka dalam akun Twitter resminya @TheChainsmokers.





Unggahan pada 18 September 2017 itu di-retweets sebanyak 152.316 kali dan mendapatkan 310.613 like dari para netizen. Sebagian dari mereka memuji lagu itu, sementara lainnnya mengaku tak menyukainya.





Pemilik akun @VANTESKIM, misalnya, yang berkomentar lagu "Best of Me" sangat ringan. Sementara itu, pemilik akun @LeKimnamjoon berkomentar bahwa lagu ini tak buruk, namun dia tak menyukainya.







"Best of Me" menjadi salah satu lagu dalam album "Love Yourself: Her" milik Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook yang dirilis kemarin. Album terbaru ini terdiri dari 8 lagu baru dan menjadikan "DNA" sebagai lagu utama.





Adapun Bangtan Sonyeondan, yang artinya " di luar tempat kejadian" beranggotakan tujuh pria muda Korea Selatan, yakni Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook yang debutnya pada 13 Juni 2013.











