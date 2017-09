Akhir bulan ini, jalan tol Jakarta-Cikampek terapkan pembayaran non tunai

Pemberlakuan Transaksi Non Tunai Jalan Tol Seorang pengemudi mobil pengguna jalan tol bertransaksi menggunakan kartu elektronik non tunai ketika akan keluar dari tol Belmera Amplas Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017). Mulai 17 September 2017, PT Jasa Marga akan memberlakukan pembayaran di gerbang tol Belmera seluruhnya secara non tunai dengan menggunakan uang elektronik yang dianggap lebih praktis dan aman. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana) ()