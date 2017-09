Vaksinasi MR di Jawa capai 88,18 persen

Tangerang Selatan (ANTARA News) - Vaksinasi campak dan measles rubella (MR) di seluruh wilayah Pulau Jawa hingga Senin (18/9) sudah mencapai 88,18 persen atau sebanyak 30.831.003 jiwa."Sampai dengan Senin 18 september 2017 pukul 18.00 WIB 88,18 persen seluruh Pulau Jawa atau 30.831.003 jiwa," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan M Subuh di Tangerang Selatan, Selasa.Ia mengatakan pencapaian tersebut masih menunjukkan sejalan dengan target sasaran sebesar 95 persen hingga 31 September 2017.Dilihat per daerah, ujar dia, yang paling tinggi adalah Jawa Timur sebesar 96,67 persen, sekaligus sudah melampaui target pada hari ke-49."Di Jawa Timur paling tinggi sekali Madura, ini sesuatu istimewa dalam MR karena biasanya mereka agak sulit," ucap Subuh.Selanjutnya kedua Jateng sebesar 96,61 persen dan disusul D.I.Yogyakarta sebesar 87,39 persen.Ada pun paling sedikit adalah DKI Jakarta, yakni baru 72, 23 persen atau 1,767 juta yang diperkirakan karena pemberitahuan yang bertahap.Sisa 11 hari, pihaknya menargetkan dapat menambah vaksinasi 1,4 persen per hari."Kalau tercapai satu persen dalam 11 hari sudah 10 persen berarti sudah 98 persen. Seharusnya bisa sampai Senin masih on the track," kata dia.Jika hingga akhir September 2017 target tidak tercapai 95 persen, Kemenkes akan mengadakan pemberian vaksin langsung ke rumah-rumah dan sekolah-sekolah.

Editor: Tasrief Tarmizi