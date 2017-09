Daftar perangkat Apple yang terima iOS 11

Jakarta (ANTARA News) - Setelah berbulan-bulan pengujian, Apple akhirnya resmi merilis iOS 11, yang hadir dengan User Interface baru, kemampuan Augmented Reality yang disempurnakan dan aplikasi kamera lebih baik.Tidak hanya itu, Siri juga mendapat pembaruan, suara baru yang lebih natural dan kemampuan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke lima bahasa lain yaitu China, Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol.Hampir 20 perangkat Apple akan menerima pembaruan sistem operasi tersebut.Perangkay yang menerima iOS 11 menurut siaran laman informasi telepon seluler GSM Arena antara lain meliputi iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, dan iPhone 5s.Selain itu juga iPhone SE, iPad Pro 9.7, iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9, iPad 9.7, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 dan iPod Touch (gen ke-6).Sementara iPhone 8, iPhone 8 Plus dan iPhone X yang baru akan hadir langsung dengan OS 11.Perangkat iOS 10 yang tidak mendapatkan upgrade adalah iPad 4 dan iPhone 5, serta iPhone 5c.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Maryati