Rupiah pada posisi Rp13.259 per dolar AS Rabu pagi

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu pagi, bergerak menjadi Rp13.259 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.279 per dolar Amerika Serikat (AS).Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih di Jakarta, mengatakan bahwa mata uang di kawasan Asia, termasuk rupiah pagi ini bergerak menguat terhadap dolar AS seiring dengan kemungkinan bank sentral AS (The Fed) tidak menaikkan suku bunganya pada pekan ini."Sentimen itu membantu penguatan rupiah menuju kisaran antara Rp13.250-Rp13.270 per dolar AS untuk perdagangan hari ini (20/9)," katanya.Ia mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menahan pergerakan dolar AS juga datang dari sektor perumahan khususnya rumah untuk keluarga baru di Amerika Serikat (AS) yang mencatatkan pelemahan dalam dua bulan terakhir."Untuk bulan Agustus turun 0,8 persen, jauh di bawah perkiraan analis pasar yang naik sebesar 1,7 persen," paparnya.Ia mengatakan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu indikator ekonomi di Amerika Serikat yang bisa menjadi pertimbangan penguatan ekonomi. Namun, penurunan secara itu bersifat temporer dan belum menjadi sinyal awal tertahannya ekonomi AS.Analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong menambahkan bahwa penguatan rupiah relatif masih terbatas di tengah ekspektasi pemangkasanAmerika Serikat."Pemangkasanmerupakan bentuk kebijakan pengetatan moneter dengan menyerap likuiditas atau pasokan uang beredar di pasar keuangan. Kondisi itu dapat memicu dolar AS kembali menguat," katanya.

Editor: Heppy Ratna