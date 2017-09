​​Pulang dari Eropa, Kimberly Ryder jenguk pengidap tumor cilik

Jakarta (ANTARA News) - Aktris Kimberly Ryder menjenguk seorang anak yang mengidap tumor abdomen bernama Handayani, sepulang liburan dari Benua Biru Eropa.





"Handayani adalah salah satu pasien dampingan Komunitas Taufan yang tengah berjuang melawan sakitnya," Marketing Manajer Kitabisa.com, Siti Desiree, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.





Dia menyampaikan, bukan tanpa alasan aktris berdarah Minang-Makassar-Inggris ini menyempatkan diri bertemu Handayani.





Menurutnya, Kimberly ingin segera menyalurkan amanah dari para fans yang telah memberikan donasi sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-24 pada 6 Agustus lalu.





Kimberly memilih menyalurkan sendiri donasi tersebut dan bertemu langsung dengan Handayani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.





Pertemuan Kimberly dengan Handayani ternyata memberi kesan yang mendalam bagi Kimberly, yang ia ungkapkan dalam akun Instagramnya.





“Thank you banget untuk para donatur untuk hadiah ulang tahun yang sangat indah. Aku berharap dengan donasi dari kalian, kita bisa membantu Handayani agar hidupnya lebih baik. Kemarin sudah bertemu langsung dengan Handayani (yang malu sama kamera) dan donasi dari kalian sudah di salurkan kpdnya lewat @komunitastaufan. Untuk update kelanjutan dari campaign ini, bisa dicek di www.kitabisa.com/ultahkimberly. Sekali lagi, thank you everyone!,” tulis Kimberly.





Salah seorang pengikut Kimberly bernama @helenaangelina3 berharap langkah ini bisa menginspirasi aktor dan aktris lain agar melakukan hal serupa.





“Alhamdulillah,semoga mbak kimberly tulus membantunya dan bisa dicontoh artis dan aktor lain supaya peduli terhadap sesama dengan ikhlas,amin.good job,” tulisnya.





Sementara pemilik akun @devianaseptypradita yang adiknya menderita leukimia malah memohon agar Kimberly memberikan doa.





“Temen adek ku itu kak, Komunitas Taufan juga, soalnya adek aku juga sakit leukemia brobat di sana @kimbrlyryder. Doa in adek aku ya kak smoga di angkat penyakit nya,” ungkapnya.





Hadiah ulang tahun dalam bentuk donasi yang dilakukan Kimberly pada laman Kitabisa.com/ultahkimberly sendiri berhasil mengumpulkan Rp 9.240.081 dari 22 orang donatur.





Hasil donasi nantinya akan disalurkan melalui Yayasan Komunitas Taufan dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu kehidupan Handayani.

Editor: Ade Marboen