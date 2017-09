Amazon kembangkan kacamata pintar

Jakarta (ANTARA News) - Amazon dikabarkan sedang mengembangkan perangkatperdana mereka, berupa kacamata pintar terintegrasi dengan perintah suara Alexa.Perangkat tersebut, seperti yang dikutip The Verge dari Financial Times, akan terlihat seperti kacamata biasa yang menggunakan rangka yang memakai teknologi sehingga pemakainya bisa mendengar Alexa tanpa perlu memakai pengeras suara atau earphone.Kacamata tersebut diperkirakan tidak akan memiliki layar atau kamera.Amazon juga disebut sedang membuat kamera keamanan, perangkat rumah yang terpisah dari lini Echo.Kamera keamanan itu akan dinamai Echo Look dan saat pertama kali terungkap, terlihat seperti kamera keamanan konvensional.Menurut sumber anonim, satu atau kedua produk itu mungkin keluar tahun ini, bersama produk Echo terbaru.(Baca juga: Spectacles Snapchat 2 bisa AR?

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Ida Nurcahyani