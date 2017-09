Hari ini ada Festival Tahun Baru Islam, Korea Festival di Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Pada libur Tahun Baru Islam, Rabu, ada beberapa acara yang dapat dijadikan alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat.Berikut festival tahun baru Islam, bincang bisnis, festival film, hingga festival Korea yang hari ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta.Festival ini meliputi berbagai perlombaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an, Musabaqah Hifdzil Qur’an / Tahfidz, Lomba Cepat Tepat Islam, Lomba Da’i dan Lomba Mewarnai, serta rangkaian kajian Islam lainnya, dan juga bazar dan pameran.Acara utama festival yang berlangsung di Koja Trade Mall, Jakarta Utara, pukul 13.00 WIB - selesai itu seminar syariah dengan tema memajukan UKM dengan konsep syariah dengan pembicara Sandiaga Uno dengan, serta tayang bincang dan bedah buku oleh Azhar Nurun Ala.Acara bincang-bincang dalam pameran IBD Expo 2017 di Prefunction Room Hall B, Jakarta Convention Center, Senayan, pukul 13.30 - 14.30 WIB, ini akan mengulas bagaimana usaha kecil dapat berkembang melalui penggunaan digital teknologi yang tepat, alternatif pembiayaan bagi usaha kecil, dan sudut pandang investor tentang pemilihan investasi.Acara di @amerika Pacific Place Mall, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, mulai pukul 13.00 - 20.30 WIB ini antara lain akan memutar film "Meet the Robinsons" pukul 13.30-15.00 WIB dan "The Sisterhood of the Travelling Pants" pukul 18.15-20.30 WIB.Korea Tourism Organization menyelenggarakan festival mulai hari ini hingga Minggu (24/9), menghadirkan berbagai macam tontonan termasuk pertunjukan non-verbal The Painters HERO dan penampilan SOPA (School of Performing Art) Seoul.Ada pula kompetisi "K-Pop Cover Dance", pertunjukan Busan National Academy of Korean Traditional Music dan pertunjukan seni bela diri Taekwondo.Gelaran tersebut akan berlangsung di Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, mulai pukul 12.00 - 21.00 WIB.

Editor: Maryati