Yoko Ono paksa "John Lemon" ganti merek

Jakarta (ANTARA News) - Ketika mendengar perusahaan Polandia membuat minuman baru dengan nama "John Lemon", janda musisi John Lennon, Yoko Ono, mengancam akan mengambil tindakan hukum.



Yoko Ono menuduh perusahaan itu melanggar merek dagang mendiang suaminya.

Perusahaan itu setuju mengganti nama merek minumannya menjadi "On Lemon" setelah pengacara yang mewakili Ono mengirim peringatan ke para distributor, memperingatkan bahwa mereka terancam harus membayar denda 5.000 euro per hari dan 500 euro untuk setiap botol yang terjual bila mereka melanggar merek dagang.



Pengacara perusahaan itu membantah telah melanggar hak mendiang bintang itu, namun pengacara Ono menunjuk pada unggahan Facebook dari John Lemon Ireland, yang menampilkan citra penyanyi ikonik itu.





Materi iklan lain dari minuman itu juga meliputi logo merek di samping slogan "let it be" dan kacamata bundar, keduanya berkaitan erat dengan Lennon.





Pengacara John Lemon mengatakan bahwa merek dagang mereka sudah terdaftar sejak 2014, dua tahun lebih dulu dari merek dagang John Lennon yang didaftarkan pada 2016 menurut siaran kantor berita Reuters.





Namun, Karil Chamera, pendiri Mr Lemonade Alternative Drinks, yang mendistribusikan minuman John Lemon di Inggris, mengatakan kepada majalah East London Advertiser: "kami semua yang mengerjakan produk ini masih pemula dan kami tidak bisa melibatkan orang yang nilainya berjuta-juta."

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Maryati